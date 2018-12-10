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Шамиль Газизов: «Уфа» к концу сезона будет в десятке

10 декабря 2018, 11:40
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru
Генеральный директор уфимского футбольного клуба считает, что команда еще наберет свои очки.

Сегодня в рамках Международного дня футбола руководство ФК «Уфа» встретилось с журналистами. Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов ответил на вопрос о турнирных перспективах команды.

- Мы закончим сезон в десятке, - сказал Шамиль Газизов. – Уверен, что после нового года команда наберет свои очки. Гендиректор уфимского клуба отметил, что «Уфа» многое дает для развития российского футбола и этим стоит гордиться.

- Само развитие клуба идет в правильном направлении, - сказал он. – Чтобы каждый трансфертный сезон клуб отдавал игроков и, мало того, еще и тренеров, я думаю, таких клубов практически не найти. И то, что ФК «Уфа» делает, является большим достижением, по крайней мере, для нас.

- Требовать от игроков, от тренерского штаба и руководства, чтобы все время двигаться вперед – сложно, - сказал Шамиль Газизов. – Тогда нужны другие финансовые возможности.

- У нас хороший бюджет, хорошая команда, - поделился он. – Но когда игрокам и тренерам предлагают лучшие условия – в разы больше, мы не будем отказывать. Мы – клуб, который даёт развиваться всем.

- Я уверен, что весной у нас в составе выйдут два-три наших воспитанника, и тогда это будет для нас новое достижение, - завершил Шамиль Газизов.

Напомним, что в ФК "Уфа" заиграли полузащитник Александр Зинченко, который теперь играет в "Манчестер Сити", вратарь Андрей Лунев, ставший основным вратарем "Зенита" и сборной России, полузащитник Иван Обляков, перешедший в ЦСКА и уже заигранный в Лиге чемпионов. Что касается тренеров, то именно после руководства "Уфой" в ЦСКА перешел главным тренером Виктор Ганчаренко, а в "Зенит" - Сергей Семак.

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