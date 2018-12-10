Шамиль Газизов: «Уфа» к концу сезона будет в десятке

- Само развитие клуба идет в правильном направлении, - сказал он. – Чтобы каждый трансфертный сезон клуб отдавал игроков и, мало того, еще и тренеров, я думаю, таких клубов практически не найти. И то, что ФК «Уфа» делает, является большим достижением, по крайней мере, для нас.