Погода на новой неделе в Башкирии: снег, гололед и ночные морозы

В республике ожидаются снег и гололедица, которые продержатся всю неделю, сообщили синоптики Башгидрометцентра.
Завтра, 11 декабря, местами пройдет небольшой снег. Будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточным, южным умеренным. Температура воздуха ночью составит -6-11°C, а при прояснении опустится до -18°. Днем потеплеет до -4-9°С.
12 декабря местами небольшой снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью -6-11°С, при прояснении до -18°С, днем будет теплее – температура составит -2-7°С.
Сегодня, 10 декабря, в республике ожидается снегопад. Днем -4-9°С, ночью -11°С, а по юго-востоку -19°С. Сейчас в Уфе -6°С.