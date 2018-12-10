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Погода на новой неделе в Башкирии: снег, гололед и ночные морозы

10 декабря 2018, 05:16
Фото: Mkset.ru
Температура воздуха ночью будет опускаться до -19°C.

В республике ожидаются снег и гололедица, которые продержатся всю неделю, сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Завтра, 11 декабря, местами пройдет небольшой снег. Будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточным, южным умеренным. Температура воздуха ночью составит -6-11°C, а при прояснении опустится до -18°. Днем потеплеет до -4-9°С.

12 декабря местами небольшой снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью -6-11°С, при прояснении до -18°С, днем будет теплее – температура составит -2-7°С.

Сегодня, 10 декабря, в республике ожидается снегопад. Днем -4-9°С, ночью -11°С, а по юго-востоку -19°С. Сейчас в Уфе -6°С.

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