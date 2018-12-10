Погода на новой неделе в Башкирии: снег, гололед и ночные морозы

Завтра, 11 декабря, местами пройдет небольшой снег. Будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточным, южным умеренным. Температура воздуха ночью составит -6-11°C, а при прояснении опустится до -18°. Днем потеплеет до -4-9°С.