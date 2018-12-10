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Гендиректор ФК «Уфа» рассказал, кем станет бывший главный тренер клуба Сергей Томаров

10 декабря 2018, 10:45
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru
Он возглавит аналитический отдел уфимского футбольного клуба.

Сегодня в рамках Международного дня футбола гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов ответил на вопросы журналистов. Его спросили в том числе о том, какова судьба Сергея Томарова, бывшего главного тренера ФК «Уфа», ушедшего в отставку в ноябре.

- Он возглавит аналитический отдел, - сказал Шамиль Газизов. – Там уже есть один специалист. Это новый отдел, который создается в клубе и будет иметь коммерческую основу.

Президент ФК «Уфа» Марат Магадеев позже напомнил о том, что клуб завершает работу по развитию своей базы, которая была подготовлена к чемпионату мира.

- И в перспективе нам бы хотелось, чтобы мы выбирали самых талантливых из тысяч парней, которые играют в спортшколах республики, и доводили их здесь. – сказал он.

Он дал понять, что аналитический отдел также будет задействован в этом процессе.

Сейчас в Башкирии имеется 61 спортивная футбольная школа, две школы олимпийского резерва, около 150 тренеров. В футбольных спортшколах занимается порядка 7800 человек.

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