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БМК презентовал новое оборудование потребителям и трейдерам канатов

10 декабря 2018, 05:33
Фото: БМК
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») посетили представители предприятий-потребителей и компаний-трейдеров канатной продукции из России и ближнего зарубежья.

Они ознакомились с новым производством многопрядных канатов, в том числе импортозамещающих – с полимерным покрытием, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Более 40 представителей горнодобывающих компаний, предприятий тяжелого машиностроения и трейдеров канатной продукции побывали в новом производственном комплексе БМК. Гостям показали, как на самом современном оборудовании изготавливают многопрядные канаты и покрывают их полимером по уникальной для России технологии, благодаря чему продукция приобретает высокие эксплуатационные показатели.

После экскурсии состоялся «круглый стол», в рамках которого руководители и специалисты БМК ответили на все интересующие гостей вопросы. В результате встречи был достигнут ряд договоренностей о поставках тестовых партий канатов с полимером на угледобывающее предприятие Кузбасса и в одну из компаний стран Европейского союза.

«То, что мы сегодня увидели на комбинате – настоящий технологический рывок в отечественном производстве канатов, событие российского масштаба. Поскольку многопрядные канаты с полимером в нашей стране пока никто, кроме БМК, не освоил. Нас также впечатлила высокая автоматизация и культура производства в новом цехе, профессионализм рабочих. Без сомнения, можно прогнозировать, что спрос на новую продукцию будет большим. В первую очередь она будет востребована при открытой разработке угольных разрезов, в карьерах, где добывают руду, драгоценные металлы. Там применяется импортная техника, укомплектованная канатами с полимером, которые теперь выгоднее приобретать на БМК», – рассказал директор ООО «Стальной канат» Альберт Милевич.

«На наших угольных разрезах работают экскаваторы отечественного и зарубежного производства. И мы уже ведем переговоры с БМК о поставке экспериментальной партии канатов с полимером для промышленных испытаний на отечественных машинах. Если получим положительные результаты, попробуем заместить канаты на импортной технике. Надеемся, что запуск нового производства на БМК позволит составить конкуренцию импортным канатам», – прокомментировал директор департамента металлов компании ЗАО «Стройсервис» Михаил Чичиндаев.

Справочно

Комплекс оборудования по производству многопрядных канатов, в том числе импортозамещающих – с полимерным покрытием, на АО «БМК» введен в эксплуатацию 4 декабря 2018 года. Стоимость проекта – около 511 млн рублей. Он реализован при поддержке Фонда развития промышленности РФ и Правительства Республики Башкортостан. Целевой заем ФРП РФ составил более 255 млн руб. (50%), остальные 50% – собственные средства.

Реализация проекта позволяет АО «БМК» производить канаты с числом прядей от 6 до 12, диаметрами от 22 мм до 90 мм и покрывать полимером как отдельные части, так и канат в целом. Эта продукция востребована в горнорудной и нефтедобывающей отраслях, а также в мосто- и судостроении.

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