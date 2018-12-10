БМК презентовал новое оборудование потребителям и трейдерам канатов

«То, что мы сегодня увидели на комбинате – настоящий технологический рывок в отечественном производстве канатов, событие российского масштаба. Поскольку многопрядные канаты с полимером в нашей стране пока никто, кроме БМК, не освоил. Нас также впечатлила высокая автоматизация и культура производства в новом цехе, профессионализм рабочих. Без сомнения, можно прогнозировать, что спрос на новую продукцию будет большим. В первую очередь она будет востребована при открытой разработке угольных разрезов, в карьерах, где добывают руду, драгоценные металлы. Там применяется импортная техника, укомплектованная канатами с полимером, которые теперь выгоднее приобретать на БМК», – рассказал директор ООО «Стальной канат» Альберт Милевич.