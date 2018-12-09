В Уфе задержали перевозчика за взятку после ареста его автобуса

За попытку дать взятку судебному приставу предприниматель-должник, который зарабатывает пассажирскими перевозками на одном из коммерческих маршрутов в Уфе, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по РБ.
Предприниматель, который зарабатывает пассажирскими перевозками в Уфе, задолжал более 3 млн руб, судебный пристав за это арестовал его автобус.
Должник выплачивал задолженность частями по 30-33 тыс руб и смог погасить не более трети своего долга. Хотя у него есть пять автобусов, которые курсируют по маршруту между Сипайлово и Телецентром.
- В рамках исполнительного производства арестованный автомобиль был направлен на оценку с целью дальнейшей реализации для полного погашения задолженности, - сообщили в УФССП по РБ. - Должник же предпринимал различные шаги для того, чтобы не допустить реализации, кроме одного единственно верного – погасить долг.
Предприниматель решил дать взятку судебному приставу, чтобы тот не передавал арестованный автобус на продажу. Пристав сообщил куда следует, и мужчину после передачи взятки (не более 10 тыс руб) задержали.
Теперь в отношении предпринимателя-должника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Ему грозим наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до одного года.