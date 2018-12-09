В Уфе задержали перевозчика за взятку после ареста его автобуса

Теперь в отношении предпринимателя-должника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Ему грозим наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до одного года.