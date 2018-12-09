Туристы из Уфы могут задержаться в Китае из-за долгов туроператора авиакомпании

Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора «Жемчужная Река» 7 декабря приостановила программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку пассажиров в ряд российских мегаполисов, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора авиакомпании Сергея Крупнова.
- С 20 часов по московскому времени 7 декабря компания приостанавливает программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку туристов «Жемчужной Реки» по всем ранее согласованным маршрутам, в том числе в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово, Москву. Это вынужденные меры в связи с долгами туроператора, - сказал Сергей Крупнов.
«ИрАэро» уведомила федеральное агентство по туризму, а также минтранспорта России и федеральное агентство воздушного транспорта о сложившейся ситуации и скорейшей необходимости принятия соответствующих мер, отметил Сергей Крупнов.
В пресс-службе международного аэропорта «Уфа» прокомментировали ситуацию.
- В администрацию уфимского аэропорта информация об отмене рейсов в Китай не поступала. Ближайший рейс авиакомпании «ИрАэро» из Хайкоу в Уфу и обратно запланирован на вторник 11 декабря. О каких-либо изменениях в расписании полетов нам не сообщалось, - рассказала агентству «Башинформ» пресс-секретарь уфимского аэропорта Татьяна Ризван.
Прямые рейсы из международного аэропорта «Уфа» в китайский остров Хайнань в город Хайкоу авиакомпания «ИрАэро» начала в октябре этого года. Полеты в Китай осуществляются один раз в неделю.
Согласно расписанию, рейсы на Хайнань из Уфы в последний месяц года совершаются еженедельно по вторникам. Ближайший прилет должен состояться 11 декабря в 7.00, а вылет – в 12.20. Сейчас сервисы авиакомпании «ИрАэро» и аэропорта «Уфа» не дают информации о наличии на этих рейсах свободных мест.
По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, поскольку туроператор не объявил об остановке деятельности, ассоциация «Турпомощь» не может заниматься проблемами его туристов. По ее словам, «споры хозяйствующих субъектов не должны иметь к туристам отношения, они за свою поездку заплатили».
- Напомню, что законодательство обязывает туроператора выдать клиенту обратный авиабилет не позднее, чем за 24 часа до вылета. Если у туристов обратные билеты есть, авиакомпания должна их вернуть домой. Если же таких билетов нет, то ей все равно придется это сделать, поскольку она не имела права везти туристов неоплаченными рейсами. В любом случае, если был риск неоплаты перевозки, не стоило вывозить их в Китай, - заявила Ирина Тюрина порталу «Интерфакс-Туризм».
Между тем заложниками конфликта уже стали обычные путешественники. В пятницу 7 декабря не вылетел рейс в Хайкоу из Челябинска. А туристы из Челябинска продолжают находиться на острове Хайнань. Прибытие рейса «ИрАэро» из Хайкоу в Челябинск задерживается почти на двое суток.
В СМИ сообщается о том, что на острове Хайнань находится примерно 1500 туристов из разных городов страны.