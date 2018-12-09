Туристы из Уфы могут задержаться в Китае из-за долгов туроператора авиакомпании

- Напомню, что законодательство обязывает туроператора выдать клиенту обратный авиабилет не позднее, чем за 24 часа до вылета. Если у туристов обратные билеты есть, авиакомпания должна их вернуть домой. Если же таких билетов нет, то ей все равно придется это сделать, поскольку она не имела права везти туристов неоплаченными рейсами. В любом случае, если был риск неоплаты перевозки, не стоило вывозить их в Китай, - заявила Ирина Тюрина порталу «Интерфакс-Туризм».