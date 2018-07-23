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Формула туриста: Как не испортить отдых себе и друзьям
Сегодня, 13:48Фото: cоцсети
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Пять простых правил настоящего путешественника
Совсем недавно в Белорецком районе Башкирии произошла поучительная история, которую активно обсуждали в туристической среде. Группа юных туристов попала в беду, отправившись в поход на водопад Атыш. 14 человек, 12 из которых были детьми, поначалу вброд перешли реку Инзер, чтобы добраться до водопада, провели там пару дней. А когда отправились домой, выяснилось, что в Инзере после дождей резко поднялся уровень воды. Вызвать спасателей сами юные туристы не смогли, так как отсутствовала сотовая связь. Об их беде спасателям сообщила группа взрослых туристов, которые с большим трудом все-таки смогли переправиться через Инзер на другой берег. Прибывшие спасатели помогли переправит юных путешественников «На большую землю». К счастью, никто из детей не пострадал. Прокурорская проверка пришла к выводу, что руководители похода проявили непозволительную беспечность, подвергнув опасности жизни своих подопечных. Медиакорсеть подготовила инструкцию о том, как правильно подготовиться к походу.