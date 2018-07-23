Формула туриста: Как не испортить отдых себе и друзьям

Не забудьте пройти регистрацию в МЧС

После описанного выше случая Главное управление МЧС России по РБ вновь напомнило всем любителям походов о необходимости регистрировать свои группы. Сделать это необходимо не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала похода, уведомив территориальные органы МЧС о маршрутах движения, связанных с повышенным риском. Это можно сделать, позвонив по телефонам (8347) 248-23-70, 248-23-69 или разместив информацию онлайн на сайте http://02.mchs.gov.ru/folder/6386699.

Следует сообщить спасателям о дате начала и окончания туристического мероприятия и обязательно уведомить о количестве туристов (из них взрослых и детей), их гражданстве, предоставить номера телефонов и адреса всех членов группы. После возвращения группы с маршрута следует сразу же сообщить в МЧС о его окончании.

Разумеется, при планировании маршрута необходимо ознакомиться с информацией о потенциальной опасности на маршруте, ближайшими точками возможной экстренной связи, поинтересоваться гидро-, метеоусловиями в районе предполагаемого маршрута. Не помешает также проверить наличие страховых документов всех участников группы.