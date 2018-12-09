Радий Хабиров - о Людмиле Алексеевой: Всем этого источника доброты будет не хватать

Вчера, 8 декабря, скончалась член Совета по правам человека (СПЧ) Людмила Алексеева скончалась в субботу на 92-м году жизни, сообщила пресс-служба СПЧ.
Многие политики, общественные деятели высказали слова соболезнования родным и близким покойной.
Телеграмму с соболезнованиями родным и близким правозащитницы направил президент России Владимир Путин. Глава государства ценил вклад Алексеевой в развитие гражданского общества и "чрезвычайно уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам жизни нашей страны", передает РИА Новости слова его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице Вконтакте высказался так:
- ...умерла Людмила Михайловна... невероятная потеря для нашего общества. Иногда у нас были разные мнения, но объединяло одно - уважение к правам человека и справедливости... Я всегда удивлялся, насколько в ее хрупком теле был силён дух. Дух свободы, справедливости и великодушия... P.S.: мне почему-то кажется, что у всех, кто ее любил, сейчас в голове ее любимая песня... "Журчит и грохочет ручей доброты..." Нам всем этого источника доброты будет не хватать...
Справка. Людмила Алексеева родилась в 1927 году. В 1960-х годах она занималась правозащитной деятельностью, в 1968 году ее исключили из КПСС и уволили с работы за выступления против судебных процессов над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, журналистом Александром Гинзбургом и поэтом Юрием Галансковым. После этого ее неоднократно допрашивали и обыскивали.В 1976 году Алексеева стала одним из основателей Московской Хельсинкской группы (МХГ), а в 1977 году выехала в США, где работала на радиостанциях "Свобода" и "Голос Америки". Вернулась в Россию в 1993 году. Впоследствии она занимала должности председателя МХГ и члена Совета по правам человека при президенте России.