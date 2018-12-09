Радий Хабиров - о Людмиле Алексеевой: Всем этого источника доброты будет не хватать

Справка. Людмила Алексеева родилась в 1927 году. В 1960-х годах она занималась правозащитной деятельностью, в 1968 году ее исключили из КПСС и уволили с работы за выступления против судебных процессов над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, журналистом Александром Гинзбургом и поэтом Юрием Галансковым. После этого ее неоднократно допрашивали и обыскивали.В 1976 году Алексеева стала одним из основателей Московской Хельсинкской группы (МХГ), а в 1977 году выехала в США, где работала на радиостанциях "Свобода" и "Голос Америки". Вернулась в Россию в 1993 году. Впоследствии она занимала должности председателя МХГ и члена Совета по правам человека при президенте России.