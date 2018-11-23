В Уфе установили новогоднюю елку на главной площадке праздника

В Уфе на площади имени В.И. Ленина установлена главная столичная ёлка. Как сообщили в администрации города, ее высота составляет 30 метров.
Главный символ предстоящего праздника был доставлен накануне вечером из Благовещенского района, монтаж дерева на площади произвели работники МУП «Горзеленхоз». В ближайшие дни елку украсят новогодним убранством, а на площади начнется возведение ледового городка.
Кстати, 21 ноября была также установлена 28-метровая елка на площади Салавата Юлаева, ее привезли из Нуримановского района.
Напомним, как сообщили на оперативке в столичной мэрии, новогодние елки и ледовые городки в этом году должны появиться во всех семи районах Уфы, а сооружение ледовых городков вменено в обязанность сотрудникам каждого ЖЭУ. По указаниям врио главы Башкирии Радия Хабирова, все эти работы должны быть завершены к 10 декабря. Определенную сложность составляет недостаток снега, который будет заменен другими материалами.