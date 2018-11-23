В Уфе установили новогоднюю елку на главной площадке праздника

Напомним, как сообщили на оперативке в столичной мэрии, новогодние елки и ледовые городки в этом году должны появиться во всех семи районах Уфы, а сооружение ледовых городков вменено в обязанность сотрудникам каждого ЖЭУ. По указаниям врио главы Башкирии Радия Хабирова, все эти работы должны быть завершены к 10 декабря. Определенную сложность составляет недостаток снега, который будет заменен другими материалами.