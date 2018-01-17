Марийский Новый год: как в Башкирии отметили праздник «Шорыкйол»

Корреспонденты Медиакорсети отправились в Краснокамский район республики и узнали, как марийцы Башкирии отмечают традиционный обрядовый праздник, знаменующий наступление Нового года.

11 января в селе Киреметево Краснокамского района Башкирии прошел праздник «Шорыкйол», что в переводе с марийского означает «овечья нога». Его часто сравнивают с Рождеством у православных, однако у традиционно языческого праздника есть и свои особенности. Марийцы отмечают Шорыкйол в период зимнего солнцестояния. В народе считается, что он символизирует начало Нового года.

Магия первого дня или праздник благодарности

Киреметево — небольшое село примерно в 250 километрах от Уфы и 50 км от Нефтекамска. Ехать до него по заснеженной трассе около трех часов. Нас встречают у сельского клуба Новой буры — соседней деревни, административного центра Новобуринского сельсовета. Заведующая клубом Людмила Шамшукова подходит к нам в вязаной маске, нарядном марийском платье и платке.

Местные жители говорят, что с ее приходом на должность в деревне многое поменялось в лучшую сторону — начали отмечать народные праздники, возвращать традиции.

В доме, где готовятся ряженые, — суетно. Здесь собрались и стар и млад — говорливые бабушки в лаптях радостно поправляют парики, девочки в национальных платьях собирают украшения и шутят с родными. Некоторые женщины в предвкушении праздника пускаются прямо в пляс, много шутят. Нас с фотографом угощают сладким чаем с блинами.

Фото: Артур Салимов.

На празднике Нового года у марийцев вместо Деда Мороза со Снегурочкой — Васли кугыза (дедушка Василий) со своей старухой, - предвестники будущей жизни. Их хозяева дома должны встретить как можно гостеприимнее. В роли старика — карт Олег Байдуганов из соседней деревни Новая бура. Карт, или онаеҥ, как их называют сами марийцы, — это так называемые посредники между миром Богов и людей. Они же проводят религиозные обряды язычников и помогают им в ответе на сложные жизненные вопросы.

Фото: Артур Салимов.

Общение с людьми в масках и крашеных марлевых повязках на лицах производит двоякое впечатление. В этом есть что-то мистическое и в то же время ребяческое. Маски, как объясняют мне местные жительницы, одевают для того, чтобы отвести дурной взгляд злых духов. Некоторые из масок, особенно у молодых мужчин, и вовсе внушают страх.

Фото: Артур Салимов.

C праздником «Шорыкйол» (или Шартял, Шачял — у горных мари, Васли вады — у нижегородских мари, Сорыкйол — у кировских) раньше связывали множество примет о погоде весной и летом, благополучии хозяйства, семьи, перемен в жизни. Местные говорили: «Шорыкйол каваным лум петыра гын, кинде шочеш» («Если снежным будет Шорыкйол, — будет урожай»), «Шорыкйол кече луман лиеш-пакча саска шочеш» («В Шорыкйол будет снег - будут овощи»)

Фото: Артур Салимов.

Для незамужних девушек праздник и вовсе имел сакральное значение: на нем можно было встретить будущего жениха, или, в конце концов, узнать, каким он будет. Также и у юношей — молодые парни гадали, какая им достанется жена — хозяйственная, с достатком или наоборот.

Фото: Артур Салимов.

Шорыкйол, как нетрудно догадаться, получил свое название от магического ритуала дергания овец за ноги. По древнему поверью, он должен был обеспечить плодородие и материальное благо семье.

Олег Байдуганов. Фото: Артур Салимов.

- Шорыкйол мы отмечали каждый год, даже в советское время, хотя это считалось тогда зазорным. Помню, предупреждали в сельсовете о последствиях, но местные стояли на своем, - говорит Олег Байдуганов. - Первый день праздника всегда имел для нас особенное значение. Его называли «магией первого дня». Члены семьи вставали с утра и выходили на озимые, делали горки из снега (лум каван, шорыкйол каван), втыкали в них ржаные, овсяные колосья. Так люди надеялись собрать в новом году хороший урожай и благодарили за тот, который собрали в прошлом.

Стоит отметить, что теме благодарности в празднике отведено большое значение — в хлеву хозяев дома «шорыкйол порт» местные обязательно должны оставить еду скотине, а самих принимающих — угостить орехами, сладостями, пожелать им всего наилучшего. Этот взаимный обмен угощениями и добрыми словами - важный элемент праздника, своеобразный символ сохранения и преумножения благих дел.

У дома местной жительницы Марии начинает собираться народ. Женщины в старинных домотканых марийских платьях, ряженые масках, париках и с колокольчиками в руках выходят на улицу и под мелодии гармониста начинают танцевать кандру — любимый танец восточных мари, отличающийся простыми движениями и своеобразным движением по кругу. Кандра в философском смысле символизирует быстротечность жизни и ее вечное повторение от рождения к смерти.

Улыбки под масками

Фото: Артур Салимов.

К встрече с ряжеными готовятся в семье Сапаевых заранее. На обильном праздничном столе — традиционные блюда мари: паренге перемеч (пирог с картофелем), подкогыльо (блюдо из пшеничного теста, раскатанного в тонкий слой в форме полумесяца с творогом и мясом), а также блины, сметана, масло, в которых гости праздника по поверью должны оставить монеты — для благополучия Сапаевых. Украшение стола — татаро-башкирские блюда - ҙур бәлеш и чәк-чәк.

Ряженые у входа в дом благодарят нарядных супругов за гостеприимство и у входа начинают протяжные песни. В доме замолкают, у порога становится людно.

Фото: Артур Салимов.

Перед началом застолья - обязательное время для молитвы. Сельчане благодарят Ош Поро Кугу Юмо (буквально Большой Белый Бог — верховное божество у народа мари) за стол, праздник и просят дать хозяевам и гостям блага и достатка. К слову, по поверью, если на столе много угощений, то все пожелания ряженых должны обязательно сбыться. За столом гости шутят, продолжают петь песни, а хозяева - супруги Александр и Маруся Сапаевы рассказывают о том, как провели этот год.

Фото: Артур Салимов.

На полу в доме Сапаевых — орехи и зерно. Так гости задабривают духов и домового для привлечения достатка.

Фото: Артур Салимов.

Хозяйка улыбается и шутит, что у них есть кому собирать орехи: в дружной семье живут молодые снохи и их дети.

После праздничного стола все — ряженые, гости, хозяева дома и члены их семьи собираются в сельский клуб. К семи вечера здесь очень людно и празднично, играет музыка, кто-то танцует. На своеобразной сцене перед местными устраивают представление — с веселыми песнями, танцами местных коллективов, сценками из жизни и обрядами. Центр зала украшают вышивки, картины, поделки.