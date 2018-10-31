ВЦИОМ: любимые праздники россиян — Новый Год и 9 мая

98% респондентов рассказали, что они всегда отмечают Новый Год. Еще 95% опрошенных регулярно празднуют 9 мая. Об этом пишет RNS.

Также в число самых популярных у граждан России праздничных дат входят 8 марта, 23 февраля, Пасха, Рождество, 1 мая и День России. Их назвали 88%, 84%, 82%, 77%, 63% и 54% опрошенных соответственно.

Также популярностью у россиян пользуются День народного единства (празднуют 42% респондентов), День святого Валентина (27%), День космонавтики (26%) и Курбан-байрам (10%).

Менее распространенными праздниками в РФ считаются китайский Новый год, Хэллоуин и День святого Патрика. Их отмечают около 5% граждан. Предпочтение Хэллоуину и Дню святого Патрика отдает в основном молодежь.

По словам руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина, современному российскому обществу свойственны пережитки прошлого. Поэтому более старшее поколение продолжает в первую очередь отмечать государственные и религиозные праздники. Молодые люди отдают предпочтение более живым и веселым мероприятиям. Речь идет о праздновании Хэллоуина или Дня святого Патрика.