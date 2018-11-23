Депутат Госсобрания Башкирии Савченко обнаружила пропажу 1,5 метра в бассейне

- В проекте бассейна с 4 дорожками заложена ширина 8,5 метров, - сказала Оксана Савченко. – Это опасно, люди могут столкнуться, плывя навстречу. По нормам одна дорожка должна быть минимум 2,5 метра. Тут полтора метра потеряли. Тогда надо в проекте обозначить, что это не спортивный объект, а оздоровительный.