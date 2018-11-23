Депутат Госсобрания Башкирии Савченко обнаружила пропажу 1,5 метра в бассейне

Вчера, 22 ноября, на пленарном заседании Госсобрания Башкирии при обсуждении бюджета республики на 2019 год депутат Оксана Савченко обратила внимание министра финансов на то, что в проекте строительства нового бассейна в Шаранском районе заложены неправильные размеры бассейна. В проекте «потеряли» целых 1,5 метра в ширине бассейна.
- В проекте бассейна с 4 дорожками заложена ширина 8,5 метров, - сказала Оксана Савченко. – Это опасно, люди могут столкнуться, плывя навстречу. По нормам одна дорожка должна быть минимум 2,5 метра. Тут полтора метра потеряли. Тогда надо в проекте обозначить, что это не спортивный объект, а оздоровительный.
- Ваш вопрос передадим в управление капитального строительства, - отреагировала и.о. министра финансов Башкирии Лира Игтисамова (на снимке). – Проект включен в РАИП (республиканскую адресную инвестиционную программу). Если есть такие нормативы, возможно, в проект будут внесены изменения.
Депутаты приняли проект бюджета в первом чтении. Бюджет Башкирии в 2019 будет социально направленным и с дефицитом в 20 млрд руб. Доходы составят 172,2 млрд руб, расходы - 192,2 млрд руб.