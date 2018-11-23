mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутат Госсобрания Башкирии Савченко обнаружила пропажу 1,5 метра в бассейне

23 ноября 2018, 06:28
Фото: gsrb.ru
Министр финансов РБ Лира Игтисамова.
Это выяснилось при обсуждении проекта бюджета республики.

Вчера, 22 ноября, на пленарном заседании Госсобрания Башкирии при обсуждении бюджета республики на 2019 год депутат Оксана Савченко обратила внимание министра финансов на то, что в проекте строительства нового бассейна в Шаранском районе заложены неправильные размеры бассейна. В проекте «потеряли» целых 1,5 метра в ширине бассейна.

- В проекте бассейна с 4 дорожками заложена ширина 8,5 метров, - сказала Оксана Савченко. – Это опасно, люди могут столкнуться, плывя навстречу. По нормам одна дорожка должна быть минимум 2,5 метра. Тут полтора метра потеряли. Тогда надо в проекте обозначить, что это не спортивный объект, а оздоровительный.

- Ваш вопрос передадим в управление капитального строительства, - отреагировала и.о. министра финансов Башкирии Лира Игтисамова (на снимке). – Проект включен в РАИП (республиканскую адресную инвестиционную программу). Если есть такие нормативы, возможно, в проект будут внесены изменения.

Депутаты приняли проект бюджета в первом чтении. Бюджет Башкирии в 2019 будет социально направленным и с дефицитом в 20 млрд руб. Доходы составят 172,2 млрд руб, расходы - 192,2 млрд руб.

Материалы по теме
Расходы консолидированного бюджета Башкирии выросли на 12,3 процентаПубличные слушания о бюджете Уфы пройдут 5 декабряДепутаты Башкирии в первом чтении приняли закон о дефицитном бюджете
#Новости#Власть без цензуры#Разиф Абдуллин#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48