Расходы консолидированного бюджета Башкирии выросли на 12,3 процента

Основные источники дохода не изменились: налог на доходы физических лиц – 7 620,2 млн. рублей (42,1% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), налог на прибыль организаций – 3 434,8 млн. рублей (19,0%), акцизы – 2 336,1 млн. рублей (12,9%), налоги на имущество – 1 068,0 млн. рублей (5,9%), налоги на совокупный доход – 896,1 млн. рублей (5,0%).

Расходы консолидированного бюджета за два месяца выросли на 12, 3 процента и составили 23 млрд 961 млн рублей. 82,5 процентов всех расходов занимает социальная сфера. Бюджет Башкирии за январь-февраль 2018 года исполнен по доходам в сумме 18 717,9 млн. рублей (с ростом на 7,5% к уровню аналогичного периода 2017 года), по расходам – в сумме 20 408,4 млн. рублей (с ростом на 14,5% к уровню аналогичного периода 2017 года).