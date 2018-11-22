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В Башкирии получить 600 тысяч теперь смогут семьи с 8 детьми

22 ноября 2018, 07:05
Фото: Сергей Словохотов. / Mkset.ru
Депутаты Госсобрания приняли поправки в закон о господдержке многодетных семей

Сегодня, 22 ноября, на пленарном заседании башкирского парламента депутаты приняли поправки в закон о государственной поддержке многодетных семей.

Теперь право на единовременную денежную выплату в размере 600 тысяч рублей получили многодетные семьи, имеющие 8 несовершеннолетних детей. Раньше эту помощь могли получить семьи с 9 детьми.

- В сознании людей есть такой стереотип, что многодетные семьи получают "Газель", а она стоит сейчас один миллион триста тысяч, - заметил депутат Николай Самойленко.

- Может, пора увеличить размер пособия? - Этот вопрос депутат задал уже после принятия законопроекта, и он остался без ответа.

Напомним, ранее депутаты предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога.

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