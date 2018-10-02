В Башкирии многодетные семьи будут получать 600 тысяч рублей

Выплаты могут появиться в 2019 году.
Сегодня, 2 октября, на очередном заседании Президиума правительства РБ, прошедшем под председательством премьер-министра Рустэма Марданова, согласован законопроект «О внесении изменений в Закон РБ «О государственной поддержке многодетных семей в РБ», сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики.
Выплата семьям с восемью и большим количеством несовершеннолетних детей составит 600 тысяч рублей вместо ранее выдаваемых микроавтобусов «ГАЗель».
Каждый год на эти цели будет уходить 23,6 миллионов рублей. Сейчас в Башкирии 47 таких многодетных семей, в которых проживает восемь и более несовершеннолетних детей.
Законопроект внесут на рассмотрение в Курултай.
Напомним, «ГАЗельки» начали выдавать многодетным семьям с 2001 года. Тогда они выдавались семьям с 10 и более несовершеннолетних детей. С 2015 года «ГАЗели» были заменены на единовременную денежную выплату в размере 600 тысяч рублей, которую за эти годы получили 28 семей.