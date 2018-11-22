В Башкирии глава сельсовета незаконно присвоил себе землю

В декабре 2014 года глава Красноключевского сельсовета обеспечил изготовление подложных выписок о наличии у него и соседа прав на два земельных участка общей площадью около семи соток. Далее земли в селе Красный Ключ были необоснованно переданы в их собственность.
Прокурор района потребовал прекращения права собственности на указанные объекты недвижимости через суд, однако ответчики добровольно устранили нарушения, вернув земельные участки муниципалитету.
Также прокуратура организовала доследственную проверку для дачи уголовно-правовой оценки действиям главы Красноключевского сельсовета.