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В Башкирии глава сельсовета незаконно присвоил себе землю

22 ноября 2018, 12:09
Фото: Pixabay
Прокуратура Нуримановского района в судебном порядке потребовала вернуть муниципалитету незаконно отчуждённые участки, сообщили в пресс-службе ведомства.

В декабре 2014 года глава Красноключевского сельсовета обеспечил изготовление подложных выписок о наличии у него и соседа прав на два земельных участка общей площадью около семи соток. Далее земли в селе Красный Ключ были необоснованно переданы в их собственность.

Прокурор района потребовал прекращения права собственности на указанные объекты недвижимости через суд, однако ответчики добровольно устранили нарушения, вернув земельные участки муниципалитету.

Также прокуратура организовала доследственную проверку для дачи уголовно-правовой оценки действиям главы Красноключевского сельсовета.

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