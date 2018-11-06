В Башкирии глава сельсовета приказал отключить тепло в квартирах семей с детьми

В Кушнаренковском районе Башкирии по требованию прокуратуры было восстановлено теплоснабжение аварийного дома, в котором жили две семьи с тремя детьми. Самому младшему ребенку исполнилось полтора года.

Здание было признано аварийным и подлежащим сносы в этом году. Однако жильцы из него до сих пор не выселились.

И тогда глава сельсовета приказал отключить подачу тепла в их квартиры, чтобы заставить их покинуть жилье.

Вмешательство прокуратуры спасло ситуацию.

- Проживание граждан в неотапливаемых квартирах нарушало их жилищные права и угрожало здоровью, - к такому выводу пришли в надзорном ведомстве.

В итоге теплоснабжение было восстановлено на следующие сутки после прокурорского вмешательства.