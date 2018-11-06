В Башкирии глава сельсовета приказал отключить тепло в квартирах семей с детьми
Остановить самоуправство смогла прокуратура.
В Кушнаренковском районе Башкирии по требованию прокуратуры было восстановлено теплоснабжение аварийного дома, в котором жили две семьи с тремя детьми. Самому младшему ребенку исполнилось полтора года.
Здание было признано аварийным и подлежащим сносы в этом году. Однако жильцы из него до сих пор не выселились.
И тогда глава сельсовета приказал отключить подачу тепла в их квартиры, чтобы заставить их покинуть жилье.
Вмешательство прокуратуры спасло ситуацию.
- Проживание граждан в неотапливаемых квартирах нарушало их жилищные права и угрожало здоровью, - к такому выводу пришли в надзорном ведомстве.
В итоге теплоснабжение было восстановлено на следующие сутки после прокурорского вмешательства.
В отношении и.о. главы сельского поселения, принявшего незаконное решение, прокурор района возбудил административное дело за самоуправство и направил его на рассмотрение мировому судье.