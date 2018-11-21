В Уфе чуть не убивший врача мужчина сядет на шесть лет

Посчитав приговор несправедливым, осужденный и его адвокат обжаловали его в суд апелляционной инстанции, но безуспешно.
Напомним, в феврале 2018 года злоумышленник пьяным зашел в кабинет к заведующей детским отделением районной больницы и потребовал выдать амбулаторную карту его 9-летнего сына.
Врач посоветовала ему обратиться в регистратуру, и тогда мужчина набросился на неё с ножом и попытался нанести смертельный удар в шею. Женщина оказала активное сопротивление и выбежала в коридор, где находились посетители и персонал учреждения.
После неудавшейся попытки убийства мужчина сбежал через окно. Вскоре его задержали полицейские. Стоит отметить, что данное преступление он совершил в период отбытия уголовного наказания в виде исправительных работ за незаконное проникновение в жилище.