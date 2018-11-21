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В Уфе чуть не убивший врача мужчина сядет на шесть лет

21 ноября 2018, 09:20
Фото: Mkset.ru
Суд оставил в силе приговор 34-летнему уфимцу – шесть лет и один месяц лишения свободы по статье «Покушение на убийство», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Посчитав приговор несправедливым, осужденный и его адвокат обжаловали его в суд апелляционной инстанции, но безуспешно.

Напомним, в феврале 2018 года злоумышленник пьяным зашел в кабинет к заведующей детским отделением районной больницы и потребовал выдать амбулаторную карту его 9-летнего сына.

Врач посоветовала ему обратиться в регистратуру, и тогда мужчина набросился на неё с ножом и попытался нанести смертельный удар в шею. Женщина оказала активное сопротивление и выбежала в коридор, где находились посетители и персонал учреждения.

После неудавшейся попытки убийства мужчина сбежал через окно. Вскоре его задержали полицейские. Стоит отметить, что данное преступление он совершил в период отбытия уголовного наказания в виде исправительных работ за незаконное проникновение в жилище.

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