В Уфе болельщики смогут сыграть с Умарком, Бурдасовым, Кротовым и Безденежных

- Организовать турнир было довольно сложно, слишком не совпадают графики команд, - рассказал Медиакорсети председатель регионального отделения ФКС России Азамат Муратов. – Если бы не было этого окошка 21 ноября, то пришлось бы перенести игры ближе к новому году. Хотели организовать еще и игры в Counter-Strike, но решили отложить эту идею на полгода.