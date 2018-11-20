В Уфе болельщики смогут сыграть с Умарком, Бурдасовым, Кротовым и Безденежных

В Уфе 21 ноября пройдет Киберспортивное-шоу-матч, в котором поклонники игр FIFA19 и NHL19 смогут сыграть в неофициальных встречах с игроками ХК «Салават Юлаев» и ФК «Уфа».
В качестве соперников-киберигроков выступят хоккеисты Линус Умарк, Антон Бурдасов и футболисты Вячеслав Кротов и Игорь Безденежных.
Сначала пройдут 10 показательных (неофициальных игр) с ними, киберигроки, желающие сыграть, должны подать заявку в группе Вконтакте регионального отделения Федерации компьютерного спорта России (ФКС). На это отводится пять часов, с 12.00 до 17.00.
Затем в 18.00 в ТЦ «Мега» начнутся главные игры дня. Футболисты и хоккеисты сыграют между собой в FIFA19 и NHL19, таким образом, всего пройдет четыре игры.
- Организовать турнир было довольно сложно, слишком не совпадают графики команд, - рассказал Медиакорсети председатель регионального отделения ФКС России Азамат Муратов. – Если бы не было этого окошка 21 ноября, то пришлось бы перенести игры ближе к новому году. Хотели организовать еще и игры в Counter-Strike, но решили отложить эту идею на полгода.
Сегодня заявки в турнире подали более 50 человек. По словам Азамата Муратова, в показательных играх выступят те, кто играет сильнее, информация об этом есть у организаторов.
Матчи можно будет посмотреть вживую или на ресурсах футбольного и хоккейного клубов, компаний Баштел, Ростелеком,на сайте телеканала БСТ, ФКС России или в группе регионального отделения ФКС России.