Уральцы стали в 1,5 раза чаще брать потребительские кредиты

Об этом говорят данные по выдачам потребительских кредитов Сбербанка в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и в Республике Башкортостан. С начала 2018 года жители этих регионов оформили в банке 483 тысячи потребительских займа на 97,7 млрд рублей. Это на 45% больше по количеству и на 70% больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выдано 332 тысячи кредитов на 57 млрд рублей.