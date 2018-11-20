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Уральцы стали в 1,5 раза чаще брать потребительские кредиты

20 ноября 2018, 10:33
Фото: РИА Новости
Спрос на потребительские кредиты среди жителей Урала вырос почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Средняя сумма займа при этом увеличилась на 30 тысяч рублей – со 172 тысяч до 202 тысяч рублей.

Об этом говорят данные по выдачам потребительских кредитов Сбербанка в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и в Республике Башкортостан. С начала 2018 года жители этих регионов оформили в банке 483 тысячи потребительских займа на 97,7 млрд рублей. Это на 45% больше по количеству и на 70% больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выдано 332 тысячи кредитов на 57 млрд рублей.

В ноябре Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам, увеличив максимальный срок кредитования до 7 лет и снизив ставку по сравнению с базовыми условиями на 2 п.п. Минимальная ставка в рамках акции составила 11,9%.

«До конца года выдачи потребительских кредитов еще увеличатся, потому что традиционно накануне праздников спрос на такие займы повышается. Благодаря новогодней акции клиенты смогут получить больше средств для достижения своих целей и покупки подарков близким при меньшей платежной нагрузке», - отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Подать заявку на кредит можно в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн», а также в офисах банка. Потребительские кредиты выдаются на сумму от 30 тысяч до 5 млн рублей для клиентов, получающих зарплату на счет в Сбербанке, и до 3 млн рублей для других заемщиков.

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#Новости#Надежда Валитова#Экономика
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