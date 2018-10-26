Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Сбербанк в Башкирии первым заключил сделку с применением эскроу-счетов с застройщиком
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
C02bad2cb98eb46ab83af89e9b49f52e5b23a2dca7f6c 5b27961b7372b

Сбербанк в Башкирии первым заключил сделку с применением эскроу-счетов с застройщиком

Сегодня, 09:50ТехнологииФото: 1Rnd.ru
Читайте
также
Экскурсия без гида и познавательных целей: В Уфе появились такие «газельки»
«Это не про нас»: В Уфе «дело о траве» показало истинное отношение чиновников к людям
Радий Хабиров сообщил, что взялся за медицину всерьез и надолго