Сбербанк в Башкирии первым заключил сделку с применением эскроу-счетов с застройщиком

Этим застройщиком стало ООО ИСК «Агидель-ИнвестСтрой». Финансируемые дома, общей жилой площадью 11,8 тыс. кв. м., строятся в Орджоникидзевском районе города Уфы в семейном квартале «Черника». Эффективному началу работы по проектному финансированию с эскроу-счетами способствовала оперативная работа Управления Росреестра по Республике Башкортостан по регистрации договоров ипотеки.

Семейный квартал «Черника» - новый жилой комплекс, в котором есть все для комфортной жизни: детские сады, школы, поликлиники, магазины и супермаркеты, аптеки, отделения банков, библиотеки, кафе, салоны красоты и спортивные секции. Территория будет закрыта от машин, что обеспечит безопасность для детей - они смогут спокойно играть на детских площадках, разделенных с учетом интересов различных возрастных групп. На территории квартала установлена система видеонаблюдения.

Эскроу-счета - это счета, на которых аккумулируются денежные средства граждан до завершения строительства дома. Суть продукта от Сбербанка по кредитованию застройщиков с их применением заключается в следующем: застройщику открывается кредитная линию – до 85% бюджета проекта – на финансирование строительства жилого дома. Квартиры продаются по договору долевого участия. Покупатели вносят деньги на эскроу-счет. Банк блокирует эти деньги до окончания строительства и перечисляет их застройщику, когда дом будет построен. Эти же средства будут источником для погашения целевого кредита.

«Преимущества этого продукта - в финансировании строительства независимо от поступления средств от продаж квартир, при этом процентная ставка по кредиту снижается с учетом накопления сумм на эскроу-счете, - говорит Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. - В целом, механизм применения эскроу–счетов направлен на то, чтобы усилить защиту прав участников долевого строительства».