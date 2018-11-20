Уфа станет новогодней уже после 25 ноября

Сегодня, 20 ноября, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин дал указание начать активную подготовку к празднованию Нового года в столице Башкирии - а именно готовить праздничное оформление города.
Начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Владимир Чернов сообщил, что праздничная иллюминация в Уфе готова на 100%, включать ее в темное время суток планируется с 25 ноября.
22-23 ноября сотрудники мэрии отправятся за елками, которые будут установлены на главных праздничных площадках - площадях Ленина и Салавата Юлаева.
Всего в Уфе будет организовано 18 новогодних площадок с елками и ледовыми городками - по одной в каждом муниципалитете и пригородных микрорайонах. Помимо этого, новогодним оформлением своих территорий должны - установкой елок, возведением горок и других зимних развлечений для детворы должны озаботиться сотрудники каждого ЖЭУ. Всё должно быть готово уже к 10 декабря, как об этом заявил накануне на оперативке врио главы Башкирии Радий Хабиров.
При этом Ульфат Мустафин отметил отдельно, что в связи с отсутствием снега, вероятно, при возведении ледовых городков придется использовать другие материалы.
Особое внимание, как всегда, будет уделено соблюдении мер безопасности на новогодних площадках и при использовании праздничных фейерверков.