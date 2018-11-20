Уфа станет новогодней уже после 25 ноября

Всего в Уфе будет организовано 18 новогодних площадок с елками и ледовыми городками - по одной в каждом муниципалитете и пригородных микрорайонах. Помимо этого, новогодним оформлением своих территорий должны - установкой елок, возведением горок и других зимних развлечений для детворы должны озаботиться сотрудники каждого ЖЭУ. Всё должно быть готово уже к 10 декабря, как об этом заявил накануне на оперативке врио главы Башкирии Радий Хабиров.