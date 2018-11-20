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Уфа станет новогодней уже после 25 ноября

20 ноября 2018, 04:01
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Правда, из-за отсутствия снега ледовые городки могут быть сделаны из других материалов.

Сегодня, 20 ноября, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин дал указание начать активную подготовку к празднованию Нового года в столице Башкирии - а именно готовить праздничное оформление города.

Начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Владимир Чернов сообщил, что праздничная иллюминация в Уфе готова на 100%, включать ее в темное время суток планируется с 25 ноября.

22-23 ноября сотрудники мэрии отправятся за елками, которые будут установлены на главных праздничных площадках - площадях Ленина и Салавата Юлаева.

Всего в Уфе будет организовано 18 новогодних площадок с елками и ледовыми городками - по одной в каждом муниципалитете и пригородных микрорайонах. Помимо этого, новогодним оформлением своих территорий должны - установкой елок, возведением горок и других зимних развлечений для детворы должны озаботиться сотрудники каждого ЖЭУ. Всё должно быть готово уже к 10 декабря, как об этом заявил накануне на оперативке врио главы Башкирии Радий Хабиров.

При этом Ульфат Мустафин отметил отдельно, что в связи с отсутствием снега, вероятно, при возведении ледовых городков придется использовать другие материалы.

Особое внимание, как всегда, будет уделено соблюдении мер безопасности на новогодних площадках и при использовании праздничных фейерверков.

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