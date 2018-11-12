В Башкирии установят срок для правильной подготовки к Новому году
Установка центральной елки в населенном пункте позже данного срока вполне может обернуться для местного чиновника серьезными проблемами.
Сегодня, 12 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров дал указание установить точный срок, к которому во всех населенных пунктах республики должны быть установлены и наряжены центральные новогодние елки, а также развешана праздничная иллюминация.
- Главы муниципалитетов и руководители предприятий и организаций должны точно знать, к какому сроку у них все должно быть готово. Иначе некоторые руководители могут протянуть с подготовкой своих территорий вплоть до 31 декабря. Если таковые найдутся, то у нас с ними будет серьезный разговор.
Контрольная дата окончания подготовки населенных пунктов к новогодним праздникам должна быть известна в ближайшее время. Между тем, указ о подготовке к встрече Нового 2019 года Радий Хабиров подписал еще 9 ноября.
Республиканская новогодняя ёлка пройдёт 21 декабря. На нее традиционно будут приглашены отличники учебы, победители олимпиад и спортивных состязаний, лауреаты различных фестивалей, дети из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, дети из многодетных малоимущих семей и ребята с ограниченными возможностями здоровья со всего региона. Для них в башкирской столице будет организован трехдневный отдых. Всем детям будут вручены новогодние подарки. Их также получат дети из многодетных семей, которые имеют пять и более детей. Кроме этого, местным властям поручено оказать материальную помощь сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые проходят обучение в профессиональных образовательных организациях,.