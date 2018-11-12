В Башкирии установят срок для правильной подготовки к Новому году

Сегодня, 12 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров дал указание установить точный срок, к которому во всех населенных пунктах республики должны быть установлены и наряжены центральные новогодние елки, а также развешана праздничная иллюминация.

- Главы муниципалитетов и руководители предприятий и организаций должны точно знать, к какому сроку у них все должно быть готово. Иначе некоторые руководители могут протянуть с подготовкой своих территорий вплоть до 31 декабря. Если таковые найдутся, то у нас с ними будет серьезный разговор.

Контрольная дата окончания подготовки населенных пунктов к новогодним праздникам должна быть известна в ближайшее время. Между тем, указ о подготовке к встрече Нового 2019 года Радий Хабиров подписал еще 9 ноября.