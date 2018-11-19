В Уфе прошел торжественный вечер в честь 30-летия Банка УРАЛСИБ

Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров открыл мероприятие приветственной речью. «В этот вечер мне особенно приятно видеть наших клиентов и партнеров, а также обратиться со словами благодарности к жителям Башкортостана, которые много лет оказывают банку доверие и поддержку. Особое уважение и наша признательность – Правительству республики, совместно с которым мы эффективно работаем над различными крупными проектами. Башкортостан для УРАЛСИБА был и остается особенным регионом. Мы и в дальнейшем будем плодотворно развивать бизнес на благо республики и ее жителей», – отметил Константин Бобров.