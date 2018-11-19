В Уфе прошел торжественный вечер в честь 30-летия Банка УРАЛСИБ

В Башкирском государственном театре оперы и балета собрались более 200 представителей крупных компаний, как из Республики Башкортостан, так и из соседних регионов. Приятным подарком для гостей от Банка стала специальная концертная программа, в которую вошли шедевры оперного и балетного искусства в исполнении ведущих солистов театра.
Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров открыл мероприятие приветственной речью. «В этот вечер мне особенно приятно видеть наших клиентов и партнеров, а также обратиться со словами благодарности к жителям Башкортостана, которые много лет оказывают банку доверие и поддержку. Особое уважение и наша признательность – Правительству республики, совместно с которым мы эффективно работаем над различными крупными проектами. Башкортостан для УРАЛСИБА был и остается особенным регионом. Мы и в дальнейшем будем плодотворно развивать бизнес на благо республики и ее жителей», – отметил Константин Бобров.
Гости в неформальной обстановке общались с топ-менеджерами УРАЛСИБА: Заместителем Председателя Правления Андреем Недбайло, исполнительным директором Башкирской территориальной дирекции, управляющим филиалом Банка в Уфе Маратом Мамлеевым, Вице-президентом по связям с общественностью, руководителем Службы внешних коммуникаций Ириной Волиной, руководителем Департамента по работе с состоятельными семьями Ольгой Дегтяревой, исполняющим обязанности директора Департамента развития и продаж малого бизнеса Егором Былинкиным.
В ходе официальной части вечера с поздравительной речью выступил Заместитель Главы Администрации городского округа города Уфы Илгиз Насыртдинов. Слова благодарности и пожелания успехов также прозвучали от клиентов и партнеров банка.
«Очень приятно, что первый торжественный вечер в честь юбилея проходит именно в Уфе. В нашем регионе успехи и проекты Банка УРАЛСИБ всегда в центре внимания. Мы активно развиваем все направления бизнеса. В 2018 году расширили зону своего присутствия в Поволжье, открыли новую точку в Ульяновске. В Башкортостане реализуется программа переоформления офисов: мы ведем работу по повышению комфортности наших отделений, а также по развитию дистанционного доступа ко всем услугам», – подчеркнул Исполнительный директор Башкирской территориальной дирекции, управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Уфе Марат Мамлеев.
Банк УРАЛСИБ в республике не только оказывает полный спектр финансовых услуг физическим лицам и представителям бизнеса, но и развивает уникальные проекты. Один из них – «Социальная карта Башкортостана» на базе платежной системы «Мир». Кроме того, Банк является партнером программы Жилищных строительных сбережений (ЖСС), которая повышает доступность ипотечного кредитования.
Официальный старт истории ПАО «БАНК УРАЛСИБ» был дан 6 декабря 1988 года – с момента образования «Автобанка», старейшего банка из числа вошедших в состав современного УРАЛСИБа. В Республике Башкортостан история Банка неразрывно связана с основанным в 1993 году «Башкредитбанком». В 2002 году Республиканский инвестиционно-кредитный банк «Башкредитбанк» был переименован в ОАО «Урало-Сибирский банк» и вскоре стал УРАЛСИБом. В состав УРАЛСИБа в разные годы вошли более 15 финансовых организаций по всей стране. Сегодня Банк УРАЛСИБ – универсальный федеральный банк с широкой сетью офисов, развитой линейкой продуктов и услуг и стабильными финансовыми показателями.
Справка:ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 479 банкоматов, 527 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.