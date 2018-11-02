Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге награждение победителя Большой игры, которую Банк УРАЛСИБ проводил с 25 по 30 сентября во всех регионах присутствия, и участие в которой приняли более 12 тысяч держателей карт УРАЛСИБа.

Общий выигрыш, приуроченной к 30-летнему юбилею Банка, составил 1 миллион рублей. Всего в финал игры прошли 622 участника, из которых десять человек заняли второе место и получили по 30 тысяч рублей каждый. Остальные 611 финалистов разделили между собой призовой фонд, который, ввиду высокой популярности квеста и большого количества участников, был увеличен на 300 тысяч рублей, и составил 700 тысяч рублей.

Ключевым фактором победы в финале являлась скорость выполнения задания. Евгений выполнил последнее задание игры за 39 минут, опередив своего ближайшего конкурента из Санкт-Петербурга всего на 5 минут.

Выигрыш был зачислен Евгению на карточку сразу после вручения символического сертификата победителя Большой игры в ходе торжественного награждения в Екатеринбургском филиале Банка.

«Нам было очень интересно, как клиенты реагируют на игру, какой интерес она вызывает, и мы следили за всем этим увлекательным сюжетом, который развивался в самых разных регионах присутствия Банка, – отметил управляющий Екатеринбургским филиалом Банка УРАЛСИБ Александр Киреев. – Тысячи заявок было подано на участие, и на каждом этапе шла настоящая борьба. И я очень рад, что победителем в результате оказался наш земляк,клиент Филиала в Екатеринбурге».

«На самом деле, удовольствие огромное, – рассказал Евгений Юрков о финальном этапе игры, – я никогда с таким удовольствием не тратил деньги. Совершить за полчаса тридцать покупок в разных торговых токах – это был квест. Было весело, я остановиться не мог.Спасибо банку за этот увлекательный марафон. Я являюсь клиентом УРАЛСИБА уже 13 лет,с 2005 года. За это время банк практически уже стал родным. Хочу поздравить вас с юбилеем,пожелать успехов во всех начинаниях! На мой взгляд, нужно как можно больше таких акций,которые привлекают внимание и помогают на практике понять то, что с банком можно так удобно и приятно работать».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,«B-» Standard&Poor’s и «B3» » Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).