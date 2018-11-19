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В Башкирию придут морозы до -15°C

19 ноября 2018, 05:20
Фото: Mkset.ru
По данным Башгидрометцентра, уже сегодня ночью, 19 ноября, в Башкирии ударят морозы до -15°C.

Завтра, 20 ноября местами небольшой снег, ночью по северу до умеренного, слабый гололед. Ветер будет западным умеренным. Температура воздуха ночью -3-8°С, при прояснениях до -13°C. Днем температура воздуха составит 0,-5°C.

21 также будет небольшой снег, местами до умеренного. Ветер западный, северо-западный умеренный. Днем температура воздуха составит -2-7°C, ночью опустится до -5-10°C, а при прояснениях до -15°.

Сегодня, 19 ноября, ожидается +1-4°C днем и -4-9°C ночью, местами до -15°C. Сейчас в Уфе -1°C. Ветер южный 1 м/с. Атмосферное давление 749 мм. рт. ст.

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