В Башкирии установили предельные цены на проезд в маршрутках

Стоимость проезда пассажиров за одну поездку и провоз одного места багажа по пластиковым картам и единым транспортным картам с транспортным приложениям составляет 20 рублей.
При оплате наличными стоимость проезда в автобусе составляет 25 рублей.
В автобусах, которые работают в скором и экспрессном режимах движения, стоимость проезда составляет 30 рублей. Такую же сумму придется заплатить пассажирам в автобусах, которые следуют по специальным автобусным маршрутам регулярных перевозок.
В пригороде и маршрутах межмуниципального сообщения за один километр дороги придется заплатить 2,5 рубля.