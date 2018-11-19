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В Башкирии установили предельные цены на проезд в маршрутках

19 ноября 2018, 09:58
Фото: Mkset.ru
Цены опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Стоимость проезда пассажиров за одну поездку и провоз одного места багажа по пластиковым картам и единым транспортным картам с транспортным приложениям составляет 20 рублей.

При оплате наличными стоимость проезда в автобусе составляет 25 рублей.

В автобусах, которые работают в скором и экспрессном режимах движения, стоимость проезда составляет 30 рублей. Такую же сумму придется заплатить пассажирам в автобусах, которые следуют по специальным автобусным маршрутам регулярных перевозок.

В пригороде и маршрутах межмуниципального сообщения за один километр дороги придется заплатить 2,5 рубля.

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