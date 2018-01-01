В Уфе водители маршруток подняли цены на проезд

Попытка частников подзаработать на припозднившихся в новогоднюю ночь земляках вызвала бурю негодования у пассажиров.

Сегодня, 1 января, в праздничную новогоднюю ночь, не самым красивым образом поступили водители уфимских маршруток, решившие воспользоваться моментом и подзаработать на горожанах и гостях столицы, загулявших на елках. Ловя момент. Они подняли цены на проезд вдвое, до 50 рублей за одного пассажира. Обсуждение данной ситуации развернулось в группе «БашДТП».

У многих пассажиров такая предприимчивость водителей частных маршруток вызвала резкое осуждение. Впрочем, нашлись и те, кто выступил в защиту маршрутчиков: «Вас никто не заставлял пить в новогоднюю ночь, если для вас это дорого, могли бы и пешочком по новогоднему городу прогуляться, а водителям тоже надо жить. Они же в отличие от вас работали в новогоднюю ночь и вас обслуживали!».

Пеняли и на позицию легковых такси, многие из которых также воспользовались моментом и подняли цены на обслуживание в новогоднюю ночь.