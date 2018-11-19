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В Башкирии проверят качество антигололедной смеси – возможны злоупотребления

19 ноября 2018, 06:00
Фото: Кристина Дейнеко. / Mkset.ru
Чиновники предложили для избавления от излишней грязи сыпать улицы только солью.

Сегодня, 19 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров дал поручение проверить качество песко-соляной смеси, которой в городе начали посыпать улицы для защиты от гололеда.

Первым на это обратил внимание ио министра ЖКХ РБ Михаил Киреев. По его мнению, излишняя грязь на улицах может быть связана с качеством антигололедной смеси, которую применяют для защиты от гололеда. Он даже предложил посыпать улицы только солью и отказаться от песко-соляной смеси.

- Согласен, мне тоже показалось, что улицы посыпают не песко-соляной смесью, а черноземом каким-то поливают. Безумно грязно в Уфе! Нужно организовать проверку качества смеси, и в случае необходимости подключить этому процессу Контрольно-счетную палату. Песок должен быть прочищен, - отметил Радий Хабиров.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин отметил, что проконтролирует этот вопрос. Пока же в Уфе закуплено только 50% песко-соляной смеси. Остальное будет заготавливаться дополнительно.

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