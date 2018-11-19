В Башкирии проверят качество антигололедной смеси – возможны злоупотребления

Сегодня, 19 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров дал поручение проверить качество песко-соляной смеси, которой в городе начали посыпать улицы для защиты от гололеда.
Первым на это обратил внимание ио министра ЖКХ РБ Михаил Киреев. По его мнению, излишняя грязь на улицах может быть связана с качеством антигололедной смеси, которую применяют для защиты от гололеда. Он даже предложил посыпать улицы только солью и отказаться от песко-соляной смеси.
- Согласен, мне тоже показалось, что улицы посыпают не песко-соляной смесью, а черноземом каким-то поливают. Безумно грязно в Уфе! Нужно организовать проверку качества смеси, и в случае необходимости подключить этому процессу Контрольно-счетную палату. Песок должен быть прочищен, - отметил Радий Хабиров.
Мэр Уфы Ульфат Мустафин отметил, что проконтролирует этот вопрос. Пока же в Уфе закуплено только 50% песко-соляной смеси. Остальное будет заготавливаться дополнительно.