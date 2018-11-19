В Башкирии проверят качество антигололедной смеси – возможны злоупотребления

Первым на это обратил внимание ио министра ЖКХ РБ Михаил Киреев. По его мнению, излишняя грязь на улицах может быть связана с качеством антигололедной смеси, которую применяют для защиты от гололеда. Он даже предложил посыпать улицы только солью и отказаться от песко-соляной смеси.