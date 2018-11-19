В Башкирии из-за прорыва трубы без воды остались школы, больница и детсад

19 ноября 12:30 из-за прорыва трубы холодного водоснабжени с 14:00 отключены абоненты села Новобелокатай, в том числе девять социально-значимых объектов: Центральная районная больница, две школы, три детских сада и Дуванский многопрофильный колледж, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.