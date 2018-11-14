В Башкирии из-за прорыва трубопровода без горячей воды остались 9 домов и школа

14 ноября в 7.25 прорвало трубопровод по улице Комарова в Туймазах, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Сейчас на месте аварии работают три бригады в составе десяти человек и трех единиц техники Туймазинских электросетей. Причина прорыва в данный момент устанавливается.

Фото: МЧС по РБ

Из-за происшествия в девяти четырехподъездных пятиэтажках и школе №7 отключили горячую воду. В зданиях осталось отопление и холодное водоснабжение. Школа функционирует в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет.

Аварийно-восстановительные работы планируется завершить около 17 часов сегодняшнего дня.