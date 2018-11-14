В Башкирии из-за прорыва трубопровода без горячей воды остались 9 домов и школа
Сегодня, 10:06ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: 02.mchs.gov.ru
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Сейчас устанавливается причина прорыва.
14 ноября в 7.25 прорвало трубопровод по улице Комарова в Туймазах, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Сейчас на месте аварии работают три бригады в составе десяти человек и трех единиц техники Туймазинских электросетей. Причина прорыва в данный момент устанавливается.
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Фото: МЧС по РБ
Из-за происшествия в девяти четырехподъездных пятиэтажках и школе №7 отключили горячую воду. В зданиях осталось отопление и холодное водоснабжение. Школа функционирует в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет.
Аварийно-восстановительные работы планируется завершить около 17 часов сегодняшнего дня.
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Фото: МЧС по РБ
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