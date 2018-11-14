Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии из-за прорыва трубопровода без горячей воды остались 9 домов и школа
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%a2%d1%83%d0%b9%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d1%8b %d0%bc%d1%87%d1%81

В Башкирии из-за прорыва трубопровода без горячей воды остались 9 домов и школа

Сегодня, 10:06ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: 02.mchs.gov.ru
Читайте
также
«Интервью, которого никогда не было»: в Уфе презентовали Мустая Карима
Миллиарды из камня: Как в Башкирии хищнически добывали плитняк
Мешок гречки, или почему я давал милостыню офицеру ОМОНа
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина