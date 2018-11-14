В Уфе отключили газ в аварийном бараке

Сегодня, 14 ноября, стало известно, что в аварийном пятиэтажном бараке по улице Машиностроителей, 21 отключили подачу газа. В итоге там отключили газовые плиты. Как рассказали Медиакорсети жильцы дома, они были вынуждены приобретать электрические плитки, чтобы приготовить горячую еду.

- Однако электрические провода во всем аварийном бараке максимально изношены и они могут не выдержать нагрузки. В доме ежегодно возникают по нескольку пожаров - например, этой осенью у пожилого дедушки выгорела вся комнатка из-за замыкания проводов, - сообщили жильцы.

По их словам, МЧС справку о пожарах жильцам не выдает, мотивируя тем, что это не пожары, а всего лишь отдельные возгорания в комнатах и коридорах.

- Выдержат ли теперь провода повышенную нагрузку всех электроприборов, в том числе и электрических обогревателей и электрических плиток, неизвестно. Жильцы в панике, - говорится в сообщении. В доме на 4-м этаже проживает в числе других жильцов одинокая многодетная мать с четырьмя несовершеннолетними детьми.

- Обратившимся ко мне жильцам, у которых эти комнатки - единственное жилье, массово отказывают в предоставлении жилья чрезвычайного фонда, власти объясняют это реконструкцией, хотя есть акт проверки жилищного надзора и указание расселить до 2022 года, - прокомментировала тревожное событие юрист Эльза Маулимшина.

Представители власти на происшедшее пока никак не отреагировали.