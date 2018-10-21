Под Уфой семье с маленьким ребенком отрезали газ из-за небольшого долга

Такое бытовое ЧП с далеко идущими последствиями произошло в семье сотрудницы журнала «Башкортостан кызы» Гульнары Мустафиной, проживающей в коттедже в поселке Шамонино, два дня назад. Вернувшись в четверг, 18 октября, с работы вечером, она обнаружила в двери извещение о том. что дом отрезан от подачи газа в связи с нарушением сроков оплаты. Долг к тому моменту достиг 800 рублей.

- Понятия не имею, откуда он взялся. Я всегда регулярно всё оплачивала. Ездила в «Межрегионгаз», там все проверили, пересчитали и сказали, что долг у нас накопился с прошлого года. После проверки оказалось, что сумма задолженности составляет около 1400 рублей, - рассказала Медиакорсети Гульнара Мустафина.

Она в тот же день оплатила долг, а также и услуги по подключению газа к дому, все квитанции у нее есть. Прождали в пятницу весь день, никто так и не приехал. В итоге семья на выходные осталась в холодном доме. Пятилетнюю дочку пришлось отправить к родственникам, еще одна дочка – подросток находится в Уфе в профилактории. Так что дома осталась только Гульнара, ее муж сейчас уехал работать на вахту. Кутается в теплую одежду, кушать готовит в электрической духовке.

- Нам сказали, что неоднократно присылали уведомления о наличии долга, но поскольку мы так и не оплатили, приехали и отрезали. Но у нас не очень хорошо тут работает почта, поэтому до нас эти бумаги не дошли. Неужели нельзя было позвонить по телефону? Ведь звонят, когда нужно, находят, а в этой ситуации, как оказалось, никому до нас нет дела. Вот теперь ушли все специалисты спокойно на выходные, а мы тут мерзнем, - возмущению Гульнары нет предела.

Женщина очень надеется, что с началом следующей недели газ к ее дому подключат обратно. Правда, видимо, для этого ей придется отпрашиваться с работы. Никаких извинений от сотрудников «Межрегионгаза» она, разумеется, не услышала. Как будто так и должно быть.