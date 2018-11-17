Житель Башкирии избил сына фермера, чтобы поставить семью «на счетчик»

На днях полиция и бойцы Росгвардии задержали 33-летнего жителя Белебеевского района – он подозревается в вымогательстве с применением насилия. Житель поселка Приютово приехал на территорию фермы в Ермекеевском районе и вместе со своими друзьями избил 23-летнего сына хозяина предприятия.