Житель Башкирии избил сына фермера, чтобы поставить семью «на счетчик»

На днях полиция и бойцы Росгвардии задержали 33-летнего жителя Белебеевского района – он подозревается в вымогательстве с применением насилия. Житель поселка Приютово приехал на территорию фермы в Ермекеевском районе и вместе со своими друзьями избил 23-летнего сына хозяина предприятия.
-Злоумышленник таким образом пытался дать понять 47-летнему владельцу фермы, который в тот момент находился в другом месте, что с сегодняшнего дня предприниматель должен будет платить ему деньги, - уточнили в пресс-службе МВД республики.
В итоге отец и сын обратились в полицию с заявлением. У подозреваемого и его приспешников были изъяты телефоны, сим-карты, кастет, травматический пистолет «ТТ», электрошокер. Следствие продолжается.