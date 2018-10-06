В Уфе парень прилюдно избил подругу своей бывшей возлюбленной

В Уфе полицейские проводят проверку по факту инцидента, происшедшего в середине сентября в одном из торгово-развлекательных центров города. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения

На видео молодой человек со всей силы бьет девушку, а после того, как она падает, мужчина наносит удар ногой ей в голову.

Как сообщили «Вести-Башкортостан», избиению предшествовала следующая история: парень купил розу и пытался возобновить отношения со своей бывшей девушкой. На встречу пришла ее подруга и попыталась отговорить свою спутницу от совместной поездки с этим молодым человеком. За это она и поплатилась.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, по данному факту проводится проверка. Девушка проходит судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.