В Уфе парень прилюдно избил подругу своей бывшей возлюбленной
Полиция проводит проверку по факту избиения.
В Уфе полицейские проводят проверку по факту инцидента, происшедшего в середине сентября в одном из торгово-развлекательных центров города. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения
На видео молодой человек со всей силы бьет девушку, а после того, как она падает, мужчина наносит удар ногой ей в голову.
Как сообщили «Вести-Башкортостан», избиению предшествовала следующая история: парень купил розу и пытался возобновить отношения со своей бывшей девушкой. На встречу пришла ее подруга и попыталась отговорить свою спутницу от совместной поездки с этим молодым человеком. За это она и поплатилась.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, по данному факту проводится проверка. Девушка проходит судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.