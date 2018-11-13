В Башкирии мужчина жестоко избил женщину из-за алкоголя
Сегодня, 15:40ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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В Чишминском районе в центральную районную больницу доставили пациентку с побоями, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Подозреваемым оказался неработающий, ранее судимый 41-летний бывший сожитель потерпевшей. Ранее полицейские уже проводили профилактические беседы с мужчиной из-за его агрессивного поведения и злоупотребления спиртными напитками.
По предварительным данным, 40-летняя жительница Чишминского района распивала алкоголь со своим знакомым, с которым ранее проживала вместе. Разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина ударил ногой женщину в живот. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в содеянном признался.
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