В Башкирии мужчина жестоко избил женщину из-за алкоголя

Подозреваемым оказался неработающий, ранее судимый 41-летний бывший сожитель потерпевшей. Ранее полицейские уже проводили профилактические беседы с мужчиной из-за его агрессивного поведения и злоупотребления спиртными напитками.

По предварительным данным, 40-летняя жительница Чишминского района распивала алкоголь со своим знакомым, с которым ранее проживала вместе. Разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина ударил ногой женщину в живот. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью.