В дело о недостроенной детской поликлинике в Уфе вмешается суд

Ранее Медиакорсеть рассказывала о ситуации с недостроенной поликлиникой на улице Амантая в Уфе. Напомним, в 2013 году муниципалитет выделил помещение площадью 606 квадратных метров, затем прошел аукцион, и подрядчики приступили к его капитальному ремонту. Закупили оборудование, начали подбирать кадры. Медучреждение по улице Габдуллы Амантая, 7/1 обещали открыть еще в начале 2015 года, приезжал Ирек Ялалов и инспектировал ход строительства. Только вот поликлиника не появилась ни в 2015, ни в 2018 году.