В дело о недостроенной детской поликлинике в Уфе вмешается суд

Ранее Медиакорсеть рассказывала о ситуации с недостроенной поликлиникой на улице Амантая в Уфе. Напомним, в 2013 году муниципалитет выделил помещение площадью 606 квадратных метров, затем прошел аукцион, и подрядчики приступили к его капитальному ремонту. Закупили оборудование, начали подбирать кадры. Медучреждение по улице Габдуллы Амантая, 7/1 обещали открыть еще в начале 2015 года, приезжал Ирек Ялалов и инспектировал ход строительства. Только вот поликлиника не появилась ни в 2015, ни в 2018 году.
В ноябре 2018 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики проверили ход строительства и выявили факт мошенничества при проведении ремонтных работ.
-Строительная фирма, заведомо зная, что ремонт не будет произведен в полном объеме, выиграла этот аукцион и заключила с руководством поликлиники договор об оказании услуг по ремонту помещений филиала медицинского учреждения. Акты приемки работ руководство медицинского учреждения не подписало, так как качество ремонта не соответствовало заявленным требованиям заказчика.
Известно, что общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 200 тысяч рублей.