mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В дело о недостроенной детской поликлинике в Уфе вмешается суд

17 ноября 2018, 11:13
Фото: ufacity.info
Ущерб от мошенничества составил более миллиона рублей.

Ранее Медиакорсеть рассказывала о ситуации с недостроенной поликлиникой на улице Амантая в Уфе. Напомним, в 2013 году муниципалитет выделил помещение площадью 606 квадратных метров, затем прошел аукцион, и подрядчики приступили к его капитальному ремонту. Закупили оборудование, начали подбирать кадры. Медучреждение по улице Габдуллы Амантая, 7/1 обещали открыть еще в начале 2015 года, приезжал Ирек Ялалов и инспектировал ход строительства. Только вот поликлиника не появилась ни в 2015, ни в 2018 году.

В ноябре 2018 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики проверили ход строительства и выявили факт мошенничества при проведении ремонтных работ.

-Строительная фирма, заведомо зная, что ремонт не будет произведен в полном объеме, выиграла этот аукцион и заключила с руководством поликлиники договор об оказании услуг по ремонту помещений филиала медицинского учреждения. Акты приемки работ руководство медицинского учреждения не подписало, так как качество ремонта не соответствовало заявленным требованиям заказчика.

Известно, что общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Материалы по теме
Недетская поликлиника: Как в Уфе за 7 миллионов не смогли ввести филиал медучреждения
#Новости#Мошенники#Мошенничество#Виктория Куприянова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48