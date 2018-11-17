В Башкирии дети отравились волчьей ягодой

В Чишминском районе республики пятилетняя девочка и трехлетний мальчик отправились волчьей ягодой. Они вместе с родителями отправились в лес за грибами, и пока взрослые отвлеклись на подосиновики, двое маленьких детей сорвали с куста запретные плоды. Районная газета "Родник плюс" сообщает, что, к счастью, ягоды не успели переработаться и врачи успели сделать промывание желудков.