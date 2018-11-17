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В Башкирии дети отравились волчьей ягодой

17 ноября 2018, 05:37
Пострадавших госпитализировали.

В Чишминском районе республики пятилетняя девочка и трехлетний мальчик отправились волчьей ягодой. Они вместе с родителями отправились в лес за грибами, и пока взрослые отвлеклись на подосиновики, двое маленьких детей сорвали с куста запретные плоды. Районная газета "Родник плюс" сообщает, что, к счастью, ягоды не успели переработаться и врачи успели сделать промывание желудков.

Пострадавшую девочку сразу же отправили домой, а мальчику пришлось несколько дней провести в больнице. Ситуацию спасло своевременное вмешательство медиков и тот факт, что родители сразу же вызвали "скорую".

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