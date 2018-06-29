В Башкирии в реке отравилась и погибла рыба в большом количестве
Сегодня, 09:56ОбществоТатьяна Майорова
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Экологическое бедствие отмечено на реке Тюй.
В Аскинском районе Башкирии местные жители обнаружили массовуюгибель рыбы в реке Тюй. Сообщение об этом люди разместили в соцсетях с прикрепленным видеороликом. На нем видно, как большое количество мертвой рыбы плавает прямо возле берега.
Причина массовой гибели рыбы непонятна. По версии местных жителей, рыба могла отравиться из-за проникновения в воду каких-то вредных веществ.
Известно, что пострадали все породы рыб, обитающие здесь: начиная от мальков и заканчивая такими крупными рыбинами, как щука. Причина бедствия пока не установлена.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
Видео
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Видео: Вести-Башкортостан
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