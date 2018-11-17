Скользкие улицы: гололед в Башкирии унес жизни четырех человек

-Соблюдайте скоростной режим, на скользкой дороге избегайте резких маневров, торможения, без необходимости не меняйте полосы для движения, выполняйте обгон только в разрешенных местах, - предупреждает Динар Гильмутдинов. - Важно соблюдать и увеличивать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, особенно при движении в потоке.