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Скользкие улицы: гололед в Башкирии унес жизни четырех человек

17 ноября 2018, 15:57
Фото: ГИБДД РБ
В республике резко ухудшились погодные условия.

Сегодня, 17 ноября, в Башкирии из-за ледяного дождя произошел ряд серьезных ДТП в Иглинском, Архангельском и Янаульском районах республики. Погибли четверо жителей республики.

-Соблюдайте скоростной режим, на скользкой дороге избегайте резких маневров, торможения, без необходимости не меняйте полосы для движения, выполняйте обгон только в разрешенных местах, - предупреждает Динар Гильмутдинов. - Важно соблюдать и увеличивать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, особенно при движении в потоке.

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