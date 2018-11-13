Госавтоинспектор Башкирии рассказал, где в республике чаще всего происходят ДТП

При снижении количества ДТП на 0,3 процента, раненых – на 3,2 процента, число погибших превышает показатель прошлого года на 5,4 процента или 23 человека, число погибших увеличилось в 23 городах и районах республики.

Наибольшее число аварий с летальным исходом произошло в Уфе – здесь в ДТП погибло 50 человек, на территории Уфимского района 21 человек, Мелеузовского района 20 человек, Иглинского района 19 человек, Туймазинского района 18 человек.

Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ

Рост всех трех основных показателей аварийности наблюдается в Уфе, Сибае, Буздякском, Бураевском, Кигинском, Краснокамском, Мишкинском, Салаватском районах.

Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ

Динар Гильмутдинов отметил, что основными видами происшествий продолжают оставаться столкновения транспортных средств, 44 процента от общего объема ДТП, и наезды на пешеходов – более 28 процентов. Рост погибших в результате наездов на пешеходов составил 22,1 процентов.

Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ

Каждый третий погибший в ДТП – пешеход, на 2,9 процентов увеличилось число наездов на пешеходных переходах.

Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ