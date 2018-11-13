Госавтоинспектор Башкирии рассказал, где в республике чаще всего происходят ДТП
Сегодня, 13 ноября, главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов провел оперативное совещание с руководством и сотрудниками подразделений ГИБДД республики по итогам 10 месяцев текущего года. Об этом он сообщил в своем блоге.
При снижении количества ДТП на 0,3 процента, раненых – на 3,2 процента, число погибших превышает показатель прошлого года на 5,4 процента или 23 человека, число погибших увеличилось в 23 городах и районах республики.
Наибольшее число аварий с летальным исходом произошло в Уфе – здесь в ДТП погибло 50 человек, на территории Уфимского района 21 человек, Мелеузовского района 20 человек, Иглинского района 19 человек, Туймазинского района 18 человек.
Рост всех трех основных показателей аварийности наблюдается в Уфе, Сибае, Буздякском, Бураевском, Кигинском, Краснокамском, Мишкинском, Салаватском районах.
Динар Гильмутдинов отметил, что основными видами происшествий продолжают оставаться столкновения транспортных средств, 44 процента от общего объема ДТП, и наезды на пешеходов – более 28 процентов. Рост погибших в результате наездов на пешеходов составил 22,1 процентов.
Каждый третий погибший в ДТП – пешеход, на 2,9 процентов увеличилось число наездов на пешеходных переходах.
В 2018 году зарегистрировано более 1000 аварий из-за неудовлетворительных дорожных условий, в которых 105 человек погибли и 1528 человек получили ранения.