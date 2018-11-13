В Башкирии пятерых сотрудников ГИБДД обвинили в инсценировании ДТП

Двадцать жителей Башкирии обвиняются в мошенничестве в сфере страхования и организации его совершения, служебном подлоге и организации его совершения, и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Серию мошенничеств в сфере страхования фигуранты уголовного дела, в том числе пятеро сотрудников ГИБДД, совершили с октября 2016 года по июль 2017 года. Они инсценировали ДТП и фальсифицировали документы о якобы причинённых автомобилям повреждениях.

Официальные схемы, справки о ДТП и прочие документы, которые подтверждали наступление страховых случаев по полисам ОСАГО, представлялись страховым компаниям, которые выплачивали денежные компенсации.

Всего преступники получили более восьми миллионов рублей по 23 фиктивным дорожным авариям.

Также один из сотрудников ГИБДД в ноябре 2016 года за вознаграждение уничтожил административный протокол по факту управления гражданина автомобилем «Toyota Camry» в состоянии опьянения.

- Серия мошенничеств в сфере страхования с участием сотрудников ГИББД республики была выявлена подразделением собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - По результатам проведенных проверок пятеро сотрудников уволены за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.