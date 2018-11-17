Меньше машин - больше безопасности, а также о велодвижении, заборах и газонах Уфы

- Меня ужасает количество машин в городе. Город похож на свалку железа. Каким бы блестящим, чистым и дорогим не являлось авто - пока оно стоит, припаркованное на весь рабочий день хозяина, оно занимает столько пространства - что закрывает наши красивые газоны, наши дома, тротуарные дорожки и проезды.
Два дня назад я «заморозила» свою машину, осознанно понимая, что машина мне нужна только для поездок загород (а зимой их будет ну максимум 3-4), а в городе я могу пользоваться велосипедом, общественным транспортом, такси или каршерингом.
Лично я выбираю велосипед как транспорт, потому что это тот транспорт, который ассоциируется со свободой. Я не только наслаждаюсь поездкой, но и трачу лишние калории - для меня это важно, потому что в течение плотного делового дня не всегда есть время на физкультуру.
Я езжу по тротуарам, потому что на них безопаснее, жаль, что нет отдельных велодорожек, тогда уверена было бы в разы безопаснее перемещаться. И уже вместе с детьми я бы выезжала не общественным транспортом и не такси, а также велосипедом с прицепом, какая практика есть в других городах.
Велодорожки, кстати могли бы использовать также инвалиды на веломобилях. Для тех, у кого нет своего велосипеда, или есть проблемы с его хранением, будет удобно, когда у нас появится велопрокат типа байкшеринг.
Также мне бы хотелось видеть больше бесшумного электротранспорта, а не то, что ездит и гремит у меня под домом. Замечательно было бы в систему общественного транспорта ввести и следовать четкому обязательному расписанию рейсов.
Это помогло бы планировать свой день с учетом дороги и также бы уменьшило количество машин в городе.
К слову, мне нравится практика, когда при поездках на дальние расстояния, используют смешанные виды транспорта, например, можно брать велосипед и заходить с ним в автобус в Чесноковке, доезжать до остановки «Гостиный Двор» и далее по центру перемещаться только на велосипеде.
И так было бы удобно перемещаться из каждого района. У нас, к сожалению, этой практики нет ни в одном из районов.
У нас в городе пыльно и шумно настолько, что некомфортно находиться на улице. Неадекватно широкие мостовые построены таким образом, что любой человек способен разогнать свою машину до 80-100 км/час, игнорируя предписание ПДД.
Это важно исключить не увеличением штрафов, и не детальным прописыванием правил и установкой камер, а может, стоит сузить сами улицы и добавить искусственных неровностей.
Дворы в Уфе настолько плотно забиты машинами, что скорая или пожарные вряд ли оперативно проедут в случае необходимости.
Заборы, которые понаставили на перекрестках, сильно портят эстетический вид улиц. Самое ужасное в том, что эти заборы не несут никакой пользы. Кому нужно перейти в неположенном для этого месте, и так перелезет через этот забор. Тот, кто вынужденно остановится возле него в случае поломки, будет вынужден небезопасно перемещаться по мостовой вдоль этого забора, и самое плохое - это то, что эти заборы небезопасны для пешеходов.
Они не выглядят противоударными. Так что уверена, что если какое-то авто влетит в этот забор, то осколки шрапнелью полетят во всех вокруг.
Про газоны: удивительно, но интересно, это только в Башкирии есть такая традиция - строить газоны выше бордюра? Чтобы во время дождя потом наблюдать, как вся эта земляная масса будет стекать на дороги и тротуары?
Было бы здорово, если газоны тоже начали обустраивать исходя из того, чтобы в любые погодные условия, земля с газонов никуда не стекала и не делала наши улицы грязными.