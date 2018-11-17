Меньше машин - больше безопасности, а также о велодвижении, заборах и газонах Уфы

Заборы, которые понаставили на перекрестках, сильно портят эстетический вид улиц. Самое ужасное в том, что эти заборы не несут никакой пользы. Кому нужно перейти в неположенном для этого месте, и так перелезет через этот забор. Тот, кто вынужденно остановится возле него в случае поломки, будет вынужден небезопасно перемещаться по мостовой вдоль этого забора, и самое плохое - это то, что эти заборы небезопасны для пешеходов.