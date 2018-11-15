Мнение: Быстрого решения транспортного вопроса уфимцам ждать не стоит
19.00, Уфа
Андрей Иванов, экономический обозреватель окружной интернет-газеты «Правда ПФО» в интервью c радиостанцией Спутник FM сообщил следующее:
-В Казани нелегальных перевозчиков нет. Там по городу ездят красивые красные автобусы. Ездят они, правда, в лучшем случае, раз в 15 минут, но зато ездят и город выглядит очень хорошо. В Нижнем Новгороде ситуация немножечко сложнее. Там государственный перевозчик практически обанкротился, но тем не менее, в его интересах транспортную реформу довести до конца не удалось. Государственный остался, нелегалы в основном с рынка убраны, но, честно говоря, здоровья городу это не прибавило.
Также эксперт отметил, что во всех городах транспортная реформа продолжалась минимум три года, поэтому ждать быстрого решения транспортного вопроса уфимцам вряд ли стоит.