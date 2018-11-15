Мнение: Быстрого решения транспортного вопроса уфимцам ждать не стоит

-В Казани нелегальных перевозчиков нет. Там по городу ездят красивые красные автобусы. Ездят они, правда, в лучшем случае, раз в 15 минут, но зато ездят и город выглядит очень хорошо. В Нижнем Новгороде ситуация немножечко сложнее. Там государственный перевозчик практически обанкротился, но тем не менее, в его интересах транспортную реформу довести до конца не удалось. Государственный остался, нелегалы в основном с рынка убраны, но, честно говоря, здоровья городу это не прибавило.