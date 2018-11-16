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В Башкирии на выходных ожидается небольшое потепление

16 ноября 2018, 06:24
Фото: Mkset.ru
Днем синоптики прогнозируют плюсовую температуру, однако ночи останутся морозными.

17 и 18 ноября в республике будет снежно и по ночам морозно, сообщили синоптики Башгидрометцентра.

В субботу, 17 ноября, местами небольшой снег. Ветер западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью опустится до -6,-11°C, а по юго-востоку до -18°C. Днем температура воздуха составит -4,+1°C.

18 ноября также пройдет небольшой снег, по северу до умеренного, в южных районах республики будет без осадков. Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -5,-10°C, днем -4,+1°C.

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