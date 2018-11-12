Новая неделя в Башкирии: морозно и бесснежно
Сегодня, 10:05ГородРустэм БашкирцевФото: Кристина Дейнеко./ Mkset.ru
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Синоптики Башгидрометцентра дали прогноз на начало недели в республике.
Сегодня, 12 ноября, ожидается день без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -12,-17°C, местами опустится -20,-25° C, днем поднимется до -5,-10° C.
Завтра и послезавтра, 13 и 14 ноября, также пройдут без дождя и снега. Ветер будет северным и северо-западным умеренным. Температура воздуха ночью -9,-14°C, местами до -19C°, днем -3,-8°C, местами до -13°C.
Сейчас в Уфе -13°C, безветренно. Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
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