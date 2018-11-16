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В Башкирии на чиновников возбудили уголовное дело за халатность

16 ноября 2018, 04:32
Фото: Прокуратура РБ
Сирот поселили в убогие полуразвалившиеся дома.

Более 30 домов в Белорецке, которые местная администрация предоставила сиротам, оказались старыми, полуразрушенными и неблагоустроенными помещениями, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Фото: Прокуратура РБ

Администрация купила эту «недвижимость» у местного жителя, который продавал ее по доверенностям от собственников жилья.

Фото: Прокуратура РБ

Один из сирот обратился к чиновникам для признания здания непригодным для постоянного проживания. В 2015 году дом был аварийным, с продавца взыскали его стоимость более 900 тысяч рублей, и до сих пор эти деньги не внесены в бюджет.

Фото: Прокуратура РБ

После прокурорского вмешательства возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» для дачи оценки действиям чиновников, которые допустили такую ситуацию.

Фото: Прокуратура РБ
Фото: Прокуратура РБ

Сейчас проверяется качество всех домов, предоставленных сиротам. Также оценят законность конкурсных процедур при размещении заказа на данные нужды.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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