В Башкирии на чиновников возбудили уголовное дело за халатность

Более 30 домов в Белорецке, которые местная администрация предоставила сиротам, оказались старыми, полуразрушенными и неблагоустроенными помещениями, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Администрация купила эту «недвижимость» у местного жителя, который продавал ее по доверенностям от собственников жилья.
Один из сирот обратился к чиновникам для признания здания непригодным для постоянного проживания. В 2015 году дом был аварийным, с продавца взыскали его стоимость более 900 тысяч рублей, и до сих пор эти деньги не внесены в бюджет.
После прокурорского вмешательства возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» для дачи оценки действиям чиновников, которые допустили такую ситуацию.
Сейчас проверяется качество всех домов, предоставленных сиротам. Также оценят законность конкурсных процедур при размещении заказа на данные нужды.