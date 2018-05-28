В Башкирии нарушили жилищные права четырех детей-сирот

В Аскинском районе местная администрация не обеспечивала двух детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Прокуратура Аскинского района Башкирии направила в суд два исковых заявления об обязании муниципалитета предоставить им жилье с заключением договора социального найма, сообщили в прокуратуре республики. Суд встал на сторону сирот.