Сбербанк и Mastercard запустили акцию для держателей Карты жителя Башкортостана

В настоящее время для пользователей карты жителя РБ действует еще ряд акций. Каждая из них доступна до конца декабря 2018 года. Например, для держателей таких карт доступна бесплатная доставка лекарств на территории Уфы, при этом сами препараты клиент оплачивает самостоятельно. Для получения услуги «Бесплатная доставка лекарств» необходимо позвонить по номеру 8-800-333-7195 или направить запрос на электронный адрес [email protected]. Для идентификации нужно сообщить ФИО держателя карты и номер транспортного приложения, который указан на оборотной стороне Карты жителя Республики Башкортостан.