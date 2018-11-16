Сбербанк и Mastercard запустили акцию для держателей Карты жителя Башкортостана

Сбербанк и Mastercard* запустили совместную акцию для держателей Карты жителя Республики Башкортостан «Сезоны скидок с Mastercard». Чтобы получать бонусы и скидки, держатели могут совершать покупки и оплачивать их Картой жителя в период с 25 октября по 25 января. Более подробно с условиями акции жители Уфы могут ознакомиться здесь.
Так, при оплате картой жителя РБ на АЗС клиенты банка получат до 5% бонусов СПАСИБО. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе «Спасибо от Сбербанка».
В настоящее время для пользователей карты жителя РБ действует еще ряд акций. Каждая из них доступна до конца декабря 2018 года. Например, для держателей таких карт доступна бесплатная доставка лекарств на территории Уфы, при этом сами препараты клиент оплачивает самостоятельно. Для получения услуги «Бесплатная доставка лекарств» необходимо позвонить по номеру 8-800-333-7195 или направить запрос на электронный адрес [email protected]. Для идентификации нужно сообщить ФИО держателя карты и номер транспортного приложения, который указан на оборотной стороне Карты жителя Республики Башкортостан.
Еще одно выгодное предложение – 10%-ая скидка на билеты в театры и на фестивали на сайте www.afisha.yandex.ru/ufa. Максимальная скидка на одну покупку – 300 рублей. Предложение действует до 31 декабря 2018 года, им можно воспользоваться неограниченное количество раз.
И последнее – скидка 50% на опцию выбора места в салоне самолета при оплате авиабилетов компании «Победа» Картой жителя Республики Башкортостан на сайте www.pobeda.aero во все регионы РФ, это предложение действует до 31 декабря 2018 года.
Напомним, что «Карта жителя Республики Башкортостан» – это мультисервисная банковская карта Mastercard Сбербанка с платежным функционалом и бесконтактной технологией оплаты, а также целым рядом нефинансовых сервисов, в частности, ее держатели могут выгодно оплачивать картой проезд на общественном транспорте, разместить на карте электронную подпись. Первые такие карты стали выдавать в конце декабря прошлого года.