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New York Times сообщает о критике Apple и Google со стороны Facebook

15 ноября 2018, 19:40
Фото: Pixabay.com
Facebook расширил рамки сотрудничества с фирмой Definers Public Affairs, связанную с компанией Cambridge Analytica, имеющей скандальную репутацию. В результате компания разместила на портале NTK Network публикации с критикой корпораций Apple и Google, о чем 14 ноября появилась статья в New York Times.

Как сообщает газета «Известия», изначально руководством Facebook было принято решение о сотрудничестве с Definers Public Affairs, чтобы изучить ракурс освещения своей работы в средствах массовой информации. Взаимодействие организаций расширилось после вмешательства в выборы президента в США, приписываемые России.

В одной из публикаций на NTK Network было заявлено о сборе личной информации пользователей компанией Apple, а также о том, что вмешательство РФ в политику США сильно преувеличивается.

В марте 2018 года Facebook пришлось взять на себя ответственность за утечку личной информации почти 90 миллионов пользователей в Cambridge Analytica. Еще одна утечка в свободный доступ внутри всемирно известной соцсети случилась в начале ноября.

14 ноября Facebook объявила о прекращении отношений с Definers Public Affairs.

#Новости#Юлия Кононенко#В мире
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