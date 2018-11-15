New York Times сообщает о критике Apple и Google со стороны Facebook

Как сообщает газета «Известия», изначально руководством Facebook было принято решение о сотрудничестве с Definers Public Affairs, чтобы изучить ракурс освещения своей работы в средствах массовой информации. Взаимодействие организаций расширилось после вмешательства в выборы президента в США, приписываемые России.
В одной из публикаций на NTK Network было заявлено о сборе личной информации пользователей компанией Apple, а также о том, что вмешательство РФ в политику США сильно преувеличивается.
В марте 2018 года Facebook пришлось взять на себя ответственность за утечку личной информации почти 90 миллионов пользователей в Cambridge Analytica. Еще одна утечка в свободный доступ внутри всемирно известной соцсети случилась в начале ноября.
14 ноября Facebook объявила о прекращении отношений с Definers Public Affairs.